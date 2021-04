Etwas weniger Covid-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Starke Zunahme der Todesfälle

In der vergangenen Woche wurden durchschnittlich 254 Patienten pro Tag ins Krankenhaus eingeliefert, 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die durchschnittliche Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro Tag ist um 20 Prozent gesunken, die durchschnittliche Anzahl der Tests ist aber ebenfalls gesunken. Während der Osterfeiertag sind wahrscheinlich weniger Menschen zum Arzt gegangen, um sich testen zu lassen. Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle pro Tag steigt stark an. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des wissenschaftlichen Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.