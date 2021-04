Keine vollständige Wiedereröffnung der Schulen, sondern Rückkehr zur Situation vor Ostern

Eine vollständige Wiedereröffnung aller flämischen Schulen in der nächsten Woche, wie ursprünglich vorgesehen, wird es nicht geben. Dies wurde bei der Beratung zwischen dem flämischen Bildungsminister Ben Weyts (N-VA, flämische Nationaldemokraten), den Bildungsdachverbänden und den Gewerkschaften beschlossen. Geplant ist eine Rückkehr zur Situation vor der so genannten Osterpause. Die Corona-Werte seine noch nicht niedrig genug, um eine komplette Wiedereröffnung anzustreben. Am Mittwoch wird der Konzertierungsausschuss aller belgischen Regierungen eine endgültige Entscheidung treffen.