Knokke-Heist: Deutsches Paar wegen dreisten Diebstahls einer Rolex-Uhr verhaftet

Das Paar verfolgte sein Opfer am Freitag im flämischen Nobelküstenort Knokke-Heist mit seinem BMW mit deutschem Kennzeichen. Schließlich stieg die Frau aus und ergriff den Arm des Opfers, um seine teure Uhr zu stehlen. Danach flüchtete das Duo. Am nächsten Tag wurden sie in Antwerpen von der Polizei gefasst. Sie hatten wahrscheinlich vor, die Uhr weiterzuverkaufen. Die Polizei fand die Rolex in der Verkleidung des Rücksitzes des BMWs.

Am Sonntag erschienen die beiden vor dem Ermittlungsrichter in Brügge. Sie bleiben weiterhin in Haft.