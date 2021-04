Mehr Jugendgewalt und Vandalismus? "Wegen Corona suchen Jugendliche nach einem Kick“

In letzter Zeit kommt es immer öfters zu sinnloser Gewalt und Vandalismus unter Jugendlichen. Am gestrigen Sonntag wurde wieder ein zwölfjähriger Junge in Leefdaal bei Leuven (Provinz Flämisch Brabant) Opfer sinnloser Gewalt. Der Junge wurde ohne Grund von einer Gruppe von Kindern verprügelt. Laut Kinderpsychiaterin Eva Kestens könnte das etwas mit der Coronakrise zu tun haben. "Kindern, die sich daneben benehmen, fehlt oft ein Ventil und ein offenes Ohr.