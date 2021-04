Johnson&Johnson "verzögert Einsatz" seines Impfstoffs in Europa: Gilt auch für Belgien

In einer Erklärung sagte das pharmazeutische Unternehmen, dass "die Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen, die (seine) Produkte verwenden" seine "oberste Priorität" sei. Bislang seien mehr als 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffes, der Ende Februar in den USA zugelassen worden war und von dem es nur eine Dosis braucht, in den USA gespritzt worden, hieß es beim U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC), die oberste Gesundheitsbehörde des Landes, und der U.S. Food and Drug Administration (FDA). Derzeit würden sechs Fälle untersucht, bei denen es zwischen 6 und 13 Tagen danach zu Sinusvenenthrombosen gekommen war. In drei Fällen sei zusätzlich eine Thrombozytopenie, also ein Mangel an Blutplättchen, gemeldet worden. Es handele sich um Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren.

Johnson & Johnson teilte mit, die Fälle würden mit den europäischen Gesundheitsbehörden geprüft, und dass es "proaktiv die Entscheidung getroffen hat, die Einführung des Impfstoffs in Europa zu verzögern.“