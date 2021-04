Kommissar Zufall: Italienische Polizisten entdecken in Brüssel eine in Rom gestohlene antike Statue

Zwei aufmerksame Carabinieri aus Italien hatten bei einem Besuch in der belgischen Hauptstadt Brüssel eine gute Spürnase. Sie entdeckten in einem Antiquitätenladen in Brüssel eher per Zufall eine gestohlene antike römische Statue. Mithilfe der belgischen Polizei konnte die Statue beschlagnahmt werden. Gleichzeitig flog damit ein Handel mit in Italien gestohlenen Kunstgegenständen auf.