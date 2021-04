Rückgang bei den Krankenhaus-Aufnahmen, mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen

In der vergangenen Woche sank die Durchschnittszahl der täglichen Hospitalisierung von Corona-Patienten in Belgien um 5 %, doch die Zahl der Patienten, die intensiv behandelt und künstlich beatmet werden müssen, steigt weiter an. Aktuell sinkt auch die Zahl der registrierten täglichen Neuansteckungen mit Covid-19, doch dies ist auf weniger Tests an den Ostertagen bzw. in den Osterferien zurückzuführen.