Sechste COVID-19-Gesundheitsumfrage von Sciensano: "Jeder Dritte fühlt sich sehr einsam"

Dieses Gefühl der sozialen Isolierung ist in den Altersgruppen der 30- bis 49-Jährigen (69 Prozent) und der50- bis 64-Jährigen (65 Prozent) am meisten ausgeprägt. Paare und Singles mit Kindern sind mit ihren sozialen Kontakten am unzufriedensten (70 bzw. 69 Prozent), aber auch Menschen mit Behinderungen (73 Prozent).

Jeder dritte Umfrageteilnehmern gab sogar an, dass er/sie sich sehr einsam fühlt. 1 von 4 gab an, unter Angststörungen oder Depressionen zu leiden. Angststörungen (34 Prozent) und Depressionen (38 Prozent) sind am häufigsten bei jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) und innerhalb dieser Altersgruppe vor allem bei Frauen (40 Prozent).

Bei 1 von 4 Teilnehmern wurde sogar festgestellt, dass er/sie seit dem Beginn der Corona-Krise Selbstmordgedanken hatte.