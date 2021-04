Viele flämische Impfzentren nutzen bereits die zentralisierte online QVAX-Impfreserveliste

Mehr als ein Drittel der Impfzentren in Flandern nutzen QVAX, ein zentralisiertes Online-Tool, das es Interessenten auch in Deutsch ermöglicht, sich in eine zentrale Reserveliste einzutragen. Die dort registrierten Personen werden kontaktiert, wenn in ihrem Impfzentrum ein Überschuss an Corona-Impfstoffen vorhanden ist. Es kommt vor, dass die Impfzentren überschüssige Vakzine vorrätig haben, weil Menschen im Laufe des Tages nicht zu ihrem Impftermin erschienen sind. Während eines von drei Zentren QVAX nutzt, haben die restlichen zwei Drittel der Impfzentren meist schon ihr eigenes Reservelistensystem. Es steht ihnen aber weiterhin frei sich zu einem späteren Zeitpunkt QVAX anschließen, wenn sie dies wünschen.