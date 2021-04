Wie ein Winzer in der Provinz Limburg die frostigen Nächte verbringt

In den Obst- und Weinanbaugebieten in den flämischen Provinzen Limburg und Flämisch-Brabant zeigten sich in der vergangenen Nacht märchenhafte Bilder, doch deren Hintergrund ist bitter ernst. Viele Obstbauern und einige Winzer verbrachten die Nacht zum Dienstag auf ihren Plantagen oder bei ihren Weinstöcken.