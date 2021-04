Wissenschaftler empfehlen eine logischere Herangehensweise an die Corona-Politik

Drei frankophone Brüsseler Wissenschaftler haben am Montag in einem offenen Brief, der in der Tageszeitung Le Soir erschienen ist, für eine andere Herangehensweise an die Corona-Epidemie plädiert. Sie regen eine andere Strategie an, in der versucht werden soll, davon auszugehen, was möglich sein kann, statt weiter mit Lockdowns zu arbeiten. Diese Idee findet inzwischen landesweit Zustimmung.