Belgiens Regierung will mehr Züge morgens, am Abend und am Wochenende

Die belgische Bundesregierung fordert von der Bahngesellschaft NMBS/SNCB, dass in Zukunft mehr Züge frühmorgens und am späten Abend sowie am Wochenende fahren sollen. Zudem soll in jedem Bahnhof ein Mindestangebot an Schalterstunden oder an Service garantiert sein. Diese Forderungen sind Teil des Entwurfs für den ab 2022 in Kraft tretenden Geschäftsführungsvertrag zwischen Regierung und Bahn.