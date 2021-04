Konzertierungsausschuss: Die Gastronomie darf ab dem 8. Mai die Terrassen öffnen

Der Konzertierungsausschuss der verschiedenen Regierungsebenen in Belgien hat sich an diesem Mittwoch den ganzen Tag lang mit einer lang erwarteten Anpassung der Corona-Maßnahmen befasst. Der Premierminister, die Ministerpräsidenten und verschiedene Fachminister einigten sich dabei auf einen Stufenplan zur Lockerung der geltenden Maßnahmen, gekoppelt an die Entwicklung einiger medizinischer Parameter im Rahmen der Corona-Epidemie.