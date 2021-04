Krankenhausaufnahmen stagnieren - Viele Corona-Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der neuen Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten in Belgien ist in der vergangenen Woche nicht mehr zurückgegangen. Inzwischen ist die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden müssen, mit 945 Fällen auf dem höchsten Stand in dieser dritten Welle, wie aus der aktuellen Statistik des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano hervorgeht.