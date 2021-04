Mammuts im Land der Schelde: Paläontologen restaurieren historische Ausgrabungsstücke

In Berlare in Ostflandern am nördlichen Ufer der Schelde restaurieren Paläontologen im Auftrag der Stadt in den 1970er Jahren ausgegrabene Fundstücke von Mammuts, Wollhaar-Nashörnern und riesigen Hirschen, von Tieren also, die vor zehntausenden Jahren in dieser Gegend gelebt haben. Berlare will diese Ausgrabungsstücke in ihr kommunales Kulturerbe integrieren.