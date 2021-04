Traktor-Demo: 50 um ihre Zukunft besorgte Jungbauern durchqueren flämische Provinzen

Die Aktion ist eine Initiative des „Groene Kring“ („Grüner Kreis“), der größte Verband von jungen Landwirten im belgischen Bundesland Flandern. „Wir sind unverzichtbar, weil wir für Euer Essen sorgen“, unterstreichen die Jungbauern bei ihrer Aktion, doch ihrer Ansicht nach steht die Zukunft ihres Berufstandes unter keinem guten Stern.

Die Probleme sind vielseitig, so die Landwirte: Für alles sind umfangreiche und komplizierte Zulassungsverfahren notwendig, es gibt immer weniger Agrarflächen in Flandern und die Menge an durch die Landwirte produziertem Stickstoff steigt immer mehr, doch eine entsprechende Politik von Seiten des Landes und der föderalen Ebene bleibt aus.