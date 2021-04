Die Bevölkerung kann sich ab sofort zur Verlängerung der Laufzeit für die Atommeiler Doel 1 und 2 äußern

Schlag ins Wasser? Nutzlose Volksbefragung?

Alle Einsprüche werden danach analysiert und gegen Ende 2022 muss das belgische Bundesparlament darüber abstimmen. Aber, das ändert nichts an der Tatsache, dass die beiden Meiler jetzt bis 2025 weiterbetrieben werden. Das bedeutet aber nicht, dass diese Volksbefragung ein Schlag ins Wasser ist, so Belgiens grüne Umweltministerin Tinne Van der Straeten (Groen): „Hier wurde ein Fehler begangen, der jetzt korrigiert wird. Und ja, das ist wichtig, denn wir müssen begründen, was wir machen und die Reaktionen der Bürger beurteilen und in einen neuen Gesetzesvorschlag mit aufnehmen.“

Auch für den Umweltverband BBL, der seinerseits die Klage einreichte, die zu diesem Vorgang geführt hat, hält diese Volksbefragung für sehr relevant. Erwin Cornelis vom BBL sagt dazu: „Es ist ein wichtiges Signal, dass der Bürger jetzt das Wort hat. Es geht hier nicht nur um die Verlängerung für Doel 1 und 2 bis 2025, sondern das hat möglicherweise auch Folgen für eine eventuelle Laufzeitverlängerung der Meiler Doel 4 und Tihange 3, was einige fordern.“

Auch Kraftwerksbetreiber Engie Electrabel müsse sich an die Gesetze halten, so Cornelis. Das Energieunternehmen hält an der Feststellung fest, immer in Übereinstimmung mit dem Gesetz gehandelt zu haben: „Wenn wir eine gesetzliche Betriebserlaubnis haben, dann machen wir das auch.“