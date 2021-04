Etwas weniger Krankenhaus-Einweisungen - Druck auf den Intensivstationen weiter hoch

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen von neuen Corona-Patienten ist im Wochenvergleich in Belgien etwas zurückgegangen, doch am Hochbetrieb in den Intensivstationen ändert dies nichts. Hier werden weit über 900 schwere Corona-Fälle behandelt und viel Luft nach oben ist nach Ansicht von Medizinern nicht mehr. Auch die Zahl der Corona-bedingten Sterbefälle steigt weiter leicht an.