Coronafolgen lindern: 20 Mio. € für die Kinder- und Jugendpsychiatrie

Dem will Gesundheitsminister Vandenbroucke mit zusätzlichen Mitteln Abhilfe verschaffen: „Wir beobachten in letzter Zeit eine deutliche Zunahme bei der Nachfrage nach Aufnahme in unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch bei den psychiatrischen Abteilungen in unseren Krankenhäusern. Doch wir sind heute in einer Situation angekommen, in der Eltern oft die Nachricht bekommen, dass sie noch 6 Monate warten müssen, bis ihr Kind einen Therapieplatz haben kann.“

Jetzt sollen speziell ausgebildete Teams in den Krankenhäusern mehr junge Menschen aufnehmen. Die Zeit drängt, hat auch der Minister festgestellt. Vandenbroucke (Foto unten) sagte dazu: „Einem Kind mit einem gebrochenen Arm wird sofort geholfen. Das gleiche muss auch bei Kindern der Fall sein, die mit ernsten psychologischen Problemen zu kämpfen haben.“