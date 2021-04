Lockerungen der Corona-Maßnahmen? Belgiens Gesundheitswesen hegt Bedenken

Knallhart reagierte der Dekan der Fakultät Medizin und Pharmazie an der Freien Universität Brüssel (VUB), Dirk Devroey via Twitter: „Schließt Sciensano nur mal, wenn Infizierungszahlen sind auch nicht mehr nötig.“ So hart mit den Lockerungen geht Marc Noppen, CEO der Brüsseler Uniklinik (UZ Brussel) nicht. Für ihn ist der Begriff „unter Vorbehalt“ wichtig, doch auch er erinnert an den Hochdruck in den Kliniken: „Wir befinden uns auf einem hohen Wert, vor allem auf Intensiv. Jeden Morgen überprüfen wir die Listen der Leute, die behandelt werden können und der Leute, die jetzt gerade nicht behandelt werden.“