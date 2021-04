Am Strand von Knokke-Heist versammeln sich täglich hunderte Jugendliche zu spontanen Partys

Und wie geht es nun weiter? "Wir werden warten, bis die Osterferien vorbei sind, denn dann müssen all diese Jugendlichen wieder zur Schule gehen", hofft Steve Desmet. "Die Leute können wütend auf die Polizei sein, das ist mir egal. Wir versuchen, das Problem so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Um alle Interessen unter einen Hut zu bringen und dann das Problem vor Ort zu lösen. Aber was diese jungen Leute tun, ist wirklich überhaupt nicht in Ordnung, und wir versuchen, ihnen diese Botschaft auch zu vermitteln."