Augsburg: Forscherteam der KU Leuven gewinnt Artificial Intelligence Challenge

Eine internationale Jury wählte im Rahmen der Hannover Messe 2021 den Gewinner des Awards. In einer virtuellen Zeremonie verlieh Dr. Kristina Wagner, Vice President Corporate Research, den Preis. „KI und maschinelles Lernen eröffnen, vor allem in Kombination mit Robotik, eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und neue Anwendungsfelder – ein großes Potenzial also für KUKA. Daher stand der diesjährige KUKA Innovationwettbewerb im Zeichen von Künstlicher Intelligenz. Und wir haben beeindruckende Konzepte aus aller Welt erhalten.“

KUKA ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 2,6 Mrd. EUR und rund 14.000 Mitarbeitenden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Augsburg.

Nach der Vorrunde standen fünf internationale Teams im Finale des Wettbewerbs, der aufgrund der Corona-Pandemie komplett digital übertragen wurde. Die Finalisten wurden für die Umsetzung ihrer Ideen kostenlos mit KUKA Robotern ausgestattet und wurden während des gesamten Wettbewerbs von erfahrenen KUKA Experten begleitet.

Auf der virtuellen Hannover Messe präsentierten die Teams digital ihre Applikationen. Alle Präsentationen sind auf der KUKA Messe-Plattform kuka-iimotion.com zu finden. Zudem finden Sie hier alle Finalisten der Artificial Intelligence Challenge 2021 im Überblick.