"Break & Station Wagon Story", eine Kombi-Ausstellung in der Brüsseler Autoworld

Eigentlich sind die Kombis älter als die normalen Personenkraftwagen, wenn man das Ganze auf die internationale Bezeichnung „Break“ bezieht, denn schon die Pferdekarren in Amerika trugen den Namen „Break“. Gerade hier wurden die PKW mit Ladefläche aber später „Station Wagon“ genannt. In den USA gab es bereits seit vor dem Krieg noch einen besonderen Typ „Station Wagon“, nämlich den „Woody“. Das waren Kombis, die entweder an der Ladefläche mit Holz verkleidet waren, oder die eine Holzkonstruktion aufwiesen. Einige dieser ikonischen US-„Woodys“ zeigt die „Autoworld“, z.B. einen Packard Deluxe One Twenty Woody, Baujahr 1941 (2 Foto unten - vorne und hinten...).

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)