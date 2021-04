Corona-Statistik am Freitag: Zahl der Intensivpatienten sinkt den zweiten Tag in Folge leicht

Plötzlicher leichter Anstieg der Zahl der Neuinfektionen? Dieser Anstieg kommt nicht unerwartet und ist auf einen Feiertag zurückzuführen, nämlich den Ostermontag. Ab heute wird der Ostermontag in die Woche verschoben, mit der der aktuelle Zahlenzeitraum verglichen wird. Das bedeutet, dass die Vergleichswoche einen zusätzlichen Tag mit deutlich weniger Tests beinhaltet, was die Statistik beeinflusst. "Wenn Sie morgen einen Anstieg sehen, müssen Sie nicht sofort in Panik geraten. Die realen Zahlen werden noch immer einen Rückgang verzeichnen", sagte uns gestern der Statistiker Bart Mesuere (UGent).