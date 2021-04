De Wever reagiert auf Audit El Kaouakibi: "Rechtfertigung oder Ende der Zusammenarbeit"

Let’s Go Urban wurde als kulturelles Integrationsprojekt für Jugendliche gegründet. Die Organisation kümmert sich um sozial benachteiligte Jugendliche in Antwerpen und bietet ihnen eine Struktur, gerade auch jetzt in Coronazeiten. Dieses Projekt hat auch Ableger in Brüssel. Gründerin Sihame El Kaouakibi ist wegen mutmaßlichem Subsidien-Missbrauchs in die Schlagzeilen geraten.

Die Stadt Antwerpen hat Let's Go Urban nun eine Woche Zeit gegeben, um für die ausgegebene halbe Million Euro Rechenschaft abzugeben, die laut Auditbericht für private Zwecke und Firmen der einstigen Vorzeigepolitikerin El Kaouakibi abgezweigt wurden . Aber "um ehrlich zu sein, halte ich die Chance, dass dies möglich ist, für sehr gering, fast nicht existent", sagt Bürgermeister De Wever gegenüber VRT NWS in einer Reaktion auf den dem Stadtrat vorgelegten Auditbericht.

"Genau wie alle anderen, die hiermit in den letzten Wochen konfrontiert wurden, können wir es überhaupt nicht fassen", so De Wever weiter. "Gemeinsam mit vielen anderen Behörden und vielleicht auch privaten Unternehmen befürchten wir, dass wir von dieser Organisation betrogen wurden. Wenn keine Rechenschaft abgelegt wird, wird der Stadtrat zivilrechtlich vorgehen und das Geld zurückfordern“.