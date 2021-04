"La Prévoyence Sociale", Geschichte in einem geschichtsträchtigen Gebäude

Neben dem „Dokumentationszentrum für Krieg und zeitgenössische Gesellschaft“ (CEGE-SOMA) hat in diesem Gebäude auch die Anlaufstelle für Kriegsopfer, eine belgische Bundesbehörde, hier ihren Sitz. Gebaut wurde “La Prévoyence Sociale” 1911 von dem Architekten Richard Pringier, ein Mitarbeiter von Victor Horta. Pringier errichtete für die Versicherungsgesellschaft ein Gebäude im Art Nouveau-Stil. 1930 bekamen Fernand und Maxime Brunfaut den Auftrag, dieses Gebäude umzubauen und zu erweitern. In den Jahren 1931 bis 1932 bauten sie einen Anbau in Art Deco und auch die Innenarchitektur, die die beiden Architekten entwarfen, sind in Art Deco gehalten.

