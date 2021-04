Nach Streikankündigung: Justizminister möchte Gefängnispersonal vorrangig impfen lassen

In mehreren Gefängnissen, unter anderem in Namür, Dendermonde und Hasselt, ist es zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Diese Situation hat zur Schließung mehrerer Flügel dieser Einrichtungen oder sogar zu einer vollständigen Schließung der Haftanstalt geführt. Am Donnerstag starb in Gent erneut eine Strafvollzugsbeamte an Covid-19. Insgesamt sind bisher vier Gefängnismitarbeiter an der Krankheit gestorben.

Der Justizminister sagte, er verstehe die Forderung der Gewerkschaften nach einer vorrangigen Impfung. "Während der ersten und zweiten Welle blieb die Situation im Strafvollzug relativ unter Kontrolle. Die dritten Welle sorgt dort aber für viele Infektionen. Die Gesundheit der Mitarbeiter steht auf dem Spiel, also ist es an der Zeit zu impfen", erklärt Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

In einem Gefängnis leben viele Menschen auf engem Raum zusammen. Deshalb sei seiner Meinung nach die Impfung des Personals so schnell wie möglich erforderlich, so der Justizminister.