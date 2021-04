Neuer Trend an der flämischen Küste: Homeoffice mit Blick aufs Meer

Die Übernachtungszahlen in Ferienunterkünften stiegen dieses Ostern um 15 bis 20%. Zwischen 90% und 100% der Ferienunterkünfte wurden vermietet. Auch an Ostern strömten die Ferienhausbesitzer in Massen an die Küste.

Die angekündigte Verbesserung des Wetters bedeutet einen Anstieg der Last-Minute-Buchungen, besonders auf den Campingplätzen. Auch für den Sommer wurden bereits zahlreiche Buchungen registriert.

Es ist ein Zeichen der Zeit: Viele Belgier arbeiten wegen Corona gezwungenermaßen von zu Hause aus. Westtoer stellte fest, dass viele Betroffene eine Wohnung an der Küste mieten, um von dort aus für ein oder zwei Wochen im Homeoffice ihr Arbeitspensum zu erledigen und sich danach ein wenig am Strand zu erholen. Dass lässt sich aus den zahlreichen Buchungen vor und nach den Schulferien schlussfolgern.