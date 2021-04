Radprofi verpasst Abfahrt beim Rennen „Pfeil von Brabant“ und landet auf Brüsseler Ring

Der Pfeil von Brabant (auch Brabantse Pijl oder La Flèche Brabançonne) ist ein Eintagesrennen im Straßenradsport. Der Wettbewerb wird in der Provinz Flämisch Brabant ausgetragen. Ab 2004 war der Start in Zaventem, vorher in Sint-Genesius-Rode, mit dem Ziel auf dem Alsemberg. Jetzt verläuft die Strecke mit 28 Anstiegen von Leuven nach Overijse südöstlich von Brüssel.

Seit 2016 wird auch ein internationales Frauenrennen ausgetragen. (Quelle: Wikipedia)