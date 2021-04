Antwerpener bekommt Impfung bei einem Besuch in Lüttich angeboten: "Aber wohin für 2. Dosis?"

Bei einem Besuch in Lüttich am vergangenen Montag wurde der Antwerpener Jan De Zutter auf der Straße gefragt, ob er sich sofort gegen das Corona-Virus impfen lassen wolle. Das erzählte der Antwerpener im regionalen Vrt-Sender Radio 2. Offenbar befand er sich in der Nähe eines Impfzentrums, das einige Dosen übrighatte.