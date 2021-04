Umbenennung des Genter Kulturzentrums "Vooruit” soll flämischen Sozialisten 100.000 Euro gekostet haben

Die Sozialistische Partei Flanderns, die sich Ende März von “SP.A” in “Vooruit” umbenannt hat und dafür den Namen des legendären Genter Kulturzentrums "Vooruit" übernahm, hat das rebranding des Kulturzentrums finanziert. Das schreibt die Tageszeitung De Standaard am Samstag. Die Tageszeitung Het Laatste Nieuws glaubt zu wissen, dass die Partei mit dem Kulturzentrum einen Vertrag in diesem Sinne unterzeichnet habe und diesem für die Überlassung des Namens “Vooruit” fast 100.000 Euro gezahlt habe.