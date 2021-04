Keine EU-Geld für die Renovierung des Brüsseler Justizpalastes, Belgien zahlt aus eigener Tasche

Die belgische Regierung erhält 1,25 Milliarden Euro aus den europäischen Fördermitteln und will diese in die Schiene investieren. Flandern erhält 2,25 Milliarden Euro aus dem Konjunkturprogramm und legt noch einmal 2 Milliarden obendrauf. Laut Derminne entsprechen 57 Prozent der geplanten Investitionen den ökologischen Auflagen, weit mehr als die von Europa geforderten 37 Prozent. Der größte Teil der 5,9 Milliarden Euro soll in den Jahren 2021, 2022 und 2023 investiert werden, in der Hoffnung, dass dies einen schnellen Effekt auf die Erholung und Stärkung der Wirtschaft hat.



Das belgische Bruttoinlandsprodukt soll in den kommenden Jahren um durchschnittlich 0,21 Prozent wachsen, so das Planbüro der Bundesregierung. Aber auch die Pläne, die Nachbarländer wie Deutschland und Frankreich umsetzen werden, sollen sich positiv auf unser Land auswirken. Die Umsetzung der 87 Projekte sollen 3.900 direkte Arbeitsplätze schaffen. Laut Derminne ist dies eine Unterschätzung, da die Projekte langfristig zu viel mehr neuen Arbeitsplätzen führen.