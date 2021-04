Kurden und Tschetschenen bekriegen sich in Lüttich: ein Toter und zwei Verletzte

Am späten Freitagnachmittag gingen Dutzende kurdische und tschetschenische Jugendliche im Lütticher Stadtteil Droixhe aufeinander los. In den sozialen Medien kursieren Videos, in denen deutlich Schüsse zu hören sind und u. a. mit einer Kalaschnikow geschossen wird. Eine Person wurde durch Kugeln getötet, zwei weitere wurden verletzt.

Die Gewalt soll auf einen Vorfall am Donnerstag an einer Tankstelle in Lüttich folgen, bei dem Kurden und Tschetschenen aufeinander losgegangen waren. Auch bei diesem Vorfall gab es Verletzte.

Daraufhin sind Tschetschenen aus Verviers am Freitagnachmittag nach Droixhe gekommen, um sich zu rächen.