Über 2 Millionen Belgier geimpft, darunter mehr Frauen als Männer

In Flandern haben 22,9 Prozent der Erwachsenen ihre erste Injektion erhalten. In der Wallonie sind es 22,5 Prozent. Es gibt also keinen großen Unterschied zwischen Flandern und Wallonien in Bezug auf die Durchimpfungsrate.

Mit nur 17,9 Prozent der Bewohner, die ihre erste Injektion erhalten haben, scheint Brüssel hinterher zu hinken, sagt Inge Neven, verantwortlich für die Corona-Strategie in der Region Brüssel-Hauptstadt. "Wir haben ebenso viele Dosen gespritzt wie Flandern und die Wallonie. Die realen Zahlen für Brüssel sind 70.000 höher als die Zahlen von Sciensano. Es ist nur eine Frage der Berichterstattungsmethode”, behauptet Neven, die das Missverständnis korrigieren will.