85-jährige Antwerpenerin stirbt bei einem heftigen Brand

Das Feuer war am Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr in einem Haus in der Jozef Liesstraat ausgebrochen. Die 85-jährige Bewohnerin konnte nicht mehr gerettet werden. Ihr Ehemann konnte den Flamen entkommen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer hat großen Schaden angerichtet.