“Wish you were here" schlägt "Stairway to heaven" nach 11 Jahren in Flanderns “Classics 1.000”

Die ganzen Osterferien über konnte man auf Radio 1 die Classics 1.000 hören, eine Liste ultimativer Musikklassiker der Radio-1-Hörer. Kurz vor 20 Uhr am Samstagabend folgte die Auflösung und gleichzeitig die Ablösung. Denn mit Stairway to heaven auf dem 6. Platz, hinter u. a. Bohemian Rhapsody von Queen (4. Platz), Shine on you crazy diamond von Pink Floyd (3. Platz) und Heroes von David Bowie (2. Platz) musste es einen neuen Spitzenreiter geben. Kein geringer als Wish you were here von Pink Floyd setzte sich an die Spitze der Ausgabe im Jahr 2021.