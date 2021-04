Erste Lockerung der Corona-Maßnahmen ab Montag

Montag, der 19. April kann der Unterricht in den belgischen Schulen wieder aufgenommen werden, d. h. 100 % Präsenzunterricht im Kindergarten, in den Grundschulen, Sonderschulen und im ersten und zweiten Jahr der Sekundarschulen. In den vier anderen Jahren des Sekundarschulunterrichts wird der Unterricht zur Hälfte aus Präsenzunterricht und zur Hälfte aus online Distanzunterricht bestehen.

In den Hochschulen werden bis zu 20 % der Vorlesungen in den Hörsälen stattfinden. Vor den auf drei Wochen verlängerten Osterferien galt in den 5. und 6. Klassen der Grundschule Maskenpflicht. Sie bleibt in Flandern in Kraft, ist aber im französischsprachigen Unterricht ausgesetzt.