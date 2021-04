Mehr als 1,2 Millionen Impfdosen in den nächsten 2 Wochen für Belgien

Über 1,2 Millionen Dosen Impfdosen zum Schutz gegen den Corona-Virus sollen in den nächsten zwei Wochen nach Belgien geliefert werden. 417.700 Dosen werden in der Woche vom 19. April und 805.830 in der darauffolgenden Woche erwartet. Das hat die Impf-Taskforce am Samstag mitgeteilt. Im Mai und Juni sollen Pfizer-BioNTech und Moderna insgesamt 5,8 Millionen Dosen liefern. Die Lieferungen von AstraZeneca und Johnson & Johnson stehen noch nicht fest.