Schulen in Maasmechelen bleiben nächste Woche geschlossen

Die Schulen in der Limburger Gemeinde Maasmechelen bleiben eine Woche länger geschlossen als anderswo in unserer Region. Morgen, am 19. April kehren die Kinder vom Kindergarten über die Grundschule bis zu den ersten zwei Klassen der Sekundarschule in ganz Belgien nach den auf drei Wochen verlängerten Osterferien zurück zur Schule und zwar ganztägig. Schüler ab dem dritten Jahr der Sekundarschule werden zu 50 % in der Schule und zu 50 % durch Fernunterricht unterrichtet. Wegen der hohen Infektionszahlen aber bleiben die Schulen in Maasmechelen geschlossen.