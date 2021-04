Anderlecht: Großbrand in Wohnungskomplex. "1 Toter, 30 Verletzte, vier in kritischem Zustand“

Am frühen Montagmorgen, gegen halb vier, wurde die Brüsseler Feuerwehr zu einem Brand in einem vierstöckigen Haus im Stadtteil Heyvaert in Anderlecht gerufen, in der Nähe der dortigen Schlachthöfe.

"Als wir vor Ort eintrafen, stand das gesamte Gebäude bereits in Flammen", sagt Pressesprecher Walter Derieuw. "Die Evakuierungen waren bereits im Gange und wir haben selbst mehrere Rettungsaktionen durchgeführt. Insgesamt wurden 30 Personen ins Krankenhaus gebracht, Vier davon mit schweren Verletzungen. Sie schweben in Lebensgefahr. Unter den Verletzten sind vier Feuerwehrleute. Drei von ihnen wurden wegen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, einer hat schwere Verbrennungen am Rücken." Inzwischen wurde bestätigt, dass einer der Schwerverletzten verstorben ist.