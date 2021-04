Auslandsreisen wieder erlaubt, aber abzuraten: Corona-Tests und Quarantäne sind Pflicht!

Das Passagier-Lokalisierungsformular (Passenger Locator Form) muss vor der Rückkehr nach Belgien ausgefüllt werden, wenn man sich länger als 48 Stunden im Ausland aufgehalten hat. Menschen, die aus den so genannten roten Zonen – zu denen momentan alle EU-Länder zählen - zurückkehren, müssen sieben Tage lang in Quarantäne bleiben und sich an Tag 1 und 7 testen lassen.