BRUVAX: Impfung gegen das Coronavirus kann in der Region Brüssel jetzt einfacher gebucht werden

Wie in Flandern und Wallonien erhalten die Menschen in Brüssel einen Brief, der sie darüber informiert, dass sie eine Impftermin haben. Der Brief enthält einen Code, mit dem ein solcher Termin vereinbart werden kann.

Die Region Brüssel hat nun zusätzlich noch ein alternatives System eingeführt, bei dem dieser Code nicht erforderlich ist, um einen solchen Termin zu vereinbaren. Hierzu wird nur die Identifikationsnummer aus dem Nationalregister benötigt, die auf der Rückseite des Personalausweises zu finden ist. Mit dieser Nummer kann in Brüssel einen Termin vereinbaren werden, wenn Alter oder Risikogruppe der betroffenen Person für die Impfung ansteht.

Die BRUVAX-Plattform wird ab Montag, dem 19. April, für die Öffentlichkeit zugänglich sein, allerdings nur für Personen, die 1970 oder früher geboren wurden.

Mehr als 56 % der Menschen über 65 Jahre sind in Brüssel geimpft. "Allerdings ist der Prozentsatz der geimpften älteren Menschen in Brüssel und Wallonien etwas niedriger (zwischen 65 und 69 % der über 75-Jährigen) als in Flandern (zwischen 77 und 90 % der über 75-Jährigen) und in der deutschsprachigen Region Ostbelgien. Wir haben deshalb mehrere Aktionen in Gang gesetzt, um zu versuchen, diese Prozentsätze zu erhöhen", erklärt Inge Neven von der Brüsseler Gesundheitsaufsicht.