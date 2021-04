Gelungene PR-Aktion im Fußballstadion: Elektroschrott auf den Zuschauerrängen

Als am Sonntag im Jan Breydel-Stadion Tabellenführer Club Brügge am letzten Spieltag in der ersten belgischen Liga gegen Excel Mouscron antrat, boten die durch Corona eigentlich leeren Zuschauerränge ein besonderes Bild. Hier „saßen“ rund 500 ausgediente und kaputte Haushaltsgeräte auf den Sitzschalen. Dies war eine PR-Aktion des Recycling-Unternehmens Recupel, die es damit in Belgien in die Schlagzeilen schaffte.