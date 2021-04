Immer mehr tote Robben an flämischen Stränden. Sind sie eine leichte Beute für Füchse?

Jahrelang gab es kaum Robben an unseren Stränden. Seit dem Jagdverbot in den 1960er Jahren konnten sich die Populationen in der südlichen Nordsee aber deutlich erholen. Kegelrobben und Seehunde werden seitdem häufiger an der Küste und sogar in der Scheldemündung gesichtet. Da es immer mehr Robben in der Nordsee gibt, ist es völlig normal, dass mehr von ihnen an die Küste gespült werden.

Jan Haelters, Meeresbiologe am Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften, erklärt: "Im vergangenen November und Dezember wurden in den Nachbarländern viele Kegelrobben geboren. Infolgedessen wurde unsere Küste in diesem Frühjahr sehr viel häufiger von diesen Jungtieren besucht. Im Südosten Englands gibt es zum Beispiel einen Ort, an dem 1991 95 Robben geboren wurden. Jetzt, im Jahr 2020, waren es bis zu 4.000."