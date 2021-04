Letzter regulärer Spieltag in der 1. Liga in Belgien: Wer spielt in den Play Offs?

Während Mouscron direkt absteigen muss, hat es Waasland-Beveren nach wochenlanger Roter Laterne doch noch in die Relegation geschafft. Mouscron unterlag Club Brügge mit 2:4. Waasland-Beveren zog am letzten Spieltag noch den Hals aus der Schlinge und bezwang OHL Löwen mit 2:1. Damit war Waasland punktgleich mit Mouscron, kann aber mehr Siege vorweisen. In der Relegation spielen die Waasländer jetzt am 1. Mai gegen den RFC Seraing.

Der RSC Anderlecht schaffte es mit einem knappen 1:0-Sieg gegen STVV Sint-Truiden noch so gerade ins Play Off I. und steht in der Tabelle letztendlich auf dem 3. Rang mit 58 Punkten hinter Club Brügge mit 76 und Antwerp mit 60 Punkten. Vierter Play Off I.-Teilnehmer ist der KRC Genk mit 56 Punkten. Antwerp, Anderlecht und Genk stehen damit auch in den Vorrunden für die Champions League.

Play Off II.

KV Ostende verpasste das Play Off I., denn hier gab es nur ein 1:1 gegen Cercle Brügge. Jetzt heißt es hier Play Off II. und die Qualifikationsrunden für die europäischen Ligen. Im Play Off II. stehen auch Standard Lüttich und Beerschot. Beide trennten sich quasi im direkten Vergleich mit einem 3:0 für die Lütticher. Beerschot verfehlt damit die Top 8 in der Tabelle.

Auch im Spiel AA Gent gegen Zulte Waregem ging es um das Play Off II. Hier setzte sich Gent auswärts mit einen deutlichen 2:7-Kantersieg durch. KV Mechelen hat sich ebenfalls kurz vor knapp noch ins Play Off II. bringen können. Mechelen schaffte es mit einem deutlichen 1:4 beim KV Kortrijk noch so gerade auf den 8. Tabellenplatz. Am letzten Spieltag gewann die AS Eupen mit 2:3 beim SC Charleroi, doch bei dieser Partie ging es um nichts mehr. Eupen steht in der Tabelle auf Rang 12 mit 43 Punkten, gefolgt von Charleroi mit einem Zähler weniger.