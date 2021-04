Strafvollzugsbeamte sowie olympische und paralympische Athleten werden vorrangig geimpft

Das Gefängnispersonal in unserem Land wird in die aktuelle Impfphase von Menschen über 65 und Menschen mit Grunderkrankungen einbezogen. Die Strafvollzugsbeamte hatten letzte Woche mit einer Streikankündigung gedroht, da das Coronavirus in den Gefängnissen für zahlreiche Infektionen sorgt. Der Tod einer 35-jährigen Mitarbeiterin im Gefängnis von Gent war der Tropfen der bei den Gewerkschaften des Strafvollzugs das Fass zum Überlaufen brachte.

Deshalb forderten sie Vorrang bei den Corona-Impfungen und fanden hiermit Gehör: Die rund 10.000 belgischen Justizvollzugsbeamten können also in den nächsten Tagen oder Wochen mit einer Einladung rechnen.

Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD, flämische Liberale) reagierte mit Zufriedenheit. "Gefängnisse waren die letzten Einrichtungen, die noch nicht prioritär geimpft worden waren. Die Lebensbedingungen dort sind alles andere als ideal: Es wird kaum gelüftet, es herrscht eine dauernde Überbelegung und die Menschen dort kommen auch untereinander in engen Kontakt. Das Risiko einer Infektion ist also sehr hoch. Das haben wir auch in den letzten Wochen mehrmals feststellen müssen."

Auch Häftlinge mit Grunderkrankungen und Personen über 65 Jahre können bald mit einem Impfstoff rechnen. Der Rest der Gefängnisinsassen wird zu Beginn der nächsten Phase folgen, wenn auch der Rest der Bevölkerung einen Impfstoff erhält.