Wout van Aert gewinnt mit wenigen Millimetern vor Brite Pidcock beim Amstel Gold Race

Der Flame Wout van Aert (Jumbo-Visma, auf dem Foto in der innigen Umarmung seiner Frau Sarah De Bie) holte sich am Sonntag hauchdünn den Sieg bei der 55. Auflage der Amstel Gold Race gleich hinter der Grenze in den Niederlanden. Nach einem Fotofinish wurde van Aert zum Sieger des Rennens erklärt. Der Brite Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) wurde Zweiter und der Deutsche Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) Dritter.