Achtung! Blitzmarathon der belgischen Polizei gegen Temposünder

An diesem Mittwoch, 21. April, findet in Belgien der 14. Blitzmarathon der Polizei statt. Überall im Land werden Einheiten der lokalen und der föderalen Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Die Aktion gegen Temposünder begann am Mittwochmorgen um 6 Uhr und dauert 24 Stunden lang.