Feuer in einem Kloster in der Nähe einer Schule: „Kinder, kommt nicht zur Schule!“

Am frühen Dienstagmorgen ist im Kloster an der „Spes Nostra“-Schule in Heule bei Kortrijk in Westflandern ein Feuer ausgebrochen. Die Direktion der Schule rief dazu auf, die Schüler nicht zur Schule kommen zu lassen. Das Feuer war von einem Hausmeister entdeckt worden und breitete sich sehr schnell aus.