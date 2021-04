Firmenwagen mit Verbrennungsmotor verlieren ihre steuerlichen Vorteile

Ausnahmen werden vorerst lediglich bei leichten Lieferwagen gewährt, deren steuerliche Vorteile um die Hälfte gestrichen werden. Der flämische Christdemokrat will, dass in dieser Hinsicht an allen Fronten vorgegangen wird.

Im Zuge dessen wird auch die Infrastruktur für E-Autos verbessert, nicht zuletzt mit mehr Ladestationen, wie der Finanzminister andeutet: „Es wird steuerlich interessant, wenn man zu Hause oder auf den Firmengelände eine Ladestation einrichtet. Die Unkosten, die dabei entstehen, können steuerlich geltend gemacht werden. Doch nicht nur bei den Leuten zuhause, sondern auch im öffentlichen Raum müssen viel mehr Ladestationen angebracht werden.“